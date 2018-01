Quem é melhor, Schumacher ou Senna? Com o oitavo lugar no Grande Prêmio do Japão, o alemão Michael Schumacher conquistou hoje o hexacampeonato e, como reconheceu, fez história. Embora diga não querer ser comparado a outros heróis da Fórmula 1, é inevitável contrapor suas conquistas a de mitos como Juan Manuel Fangio e Ayrton Senna. Schumacher nem era vivo quando o argentino estabelecia todos os recordes da categoria, mas chegou a disputar provas contra o brasileiro. O trágico acidente no GP de San Marino, em 1994 - ano do primeiro campeonato do alemão -, impediu que os dois fizessem na pista o tira-teima definitivo. O Jornal da Tarde agora quer saber a sua opinião: quem é melhor, Schumacher ou Senna?