Quem pode vencer Schumacher? Os pilotos conduzem lentamente os carros para suas posições no grid do circuito Albert Park, em Melbourne. Dentro de alguns segundos, o diretor de largadas da Fórmula 1, Charlie Whiting, vai autorizar o início da 53.ª temporada da história da Fórmula 1. Quem é o favorito para vencer o GP da Austrália e conquistar o título? Há quase um consenso: Michael Schumacher. E tem sido assim há oito anos, desde a morte de Ayrton Senna, em 1994. Além da sua excepcional competência, o alemão tem ainda a seu favor o fato de não existirem hoje na Fórmula 1 outros gênios como ele. Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, e provavelmente amantes da Fórmula 1 no mundo todo procuram, "desesperadamente", um adversário para Michael Schumacher. Leia mais no Estadão