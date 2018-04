Quinto no grid, Alonso acredita que lutará por pódio A quinta colocação no grid de largada do GP de Abu Dabi de Fórmula 1, que será disputado neste domingo, parece não ter desanimado o espanhol Fernando Alonso. O piloto da Ferrari demonstrou satisfação com seu desempenho no treino deste sábado, no qual anotou o tempo de 1min39s058, e acha que poderá brigar pelo pódio na prova.