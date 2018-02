R. Schumacher ameaça mudar cidadania Ralf Schumacher, que em 2005 correrá pela Toyota na F-1, está com tanta raiva do fisco de seu país que já considera renunciar à sua cidadania alemã. "Se os impostos que estou pagando não bastam, se querem que saia do país, pois bem: saio. Aqui têm meu passaporte", disse ao "Bild am Sonntag". Ralf, 29 anos, casado com Cora, vive desde 2001 na cidade austríaca de Hallwang, por causa das leis alemãs que, segundo disse, sempre o deixavam com "um pé na cadeia".