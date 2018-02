Rafael Sperafico morre em acidente na Stock Car Light

Um forte acidente ocorrido neste domingo no Autódromo de Interlagos causou a morte do piloto paranaense Rafael Sperafico, de 27 anos, que competia pela Stock Car Light, categoria de base para a Stock Car. Veja também: Imagens do acidente com Rafael Sperafico Blog do Lívio: tragédia poderia ter sido evitada Presidente da CBA lamenta morte de Rafael Sperafico Administrador de Interlagos diz que autódromo é seguro Bragantini diz que carro de Rafael Sperafico tinha problemas Stock Car: Marcos Gomes vence disputa em Interlagos Organizador da Stock Car lamenta morte de Rafael Sperafico Morte de Rafael Sperafico é a terceira na Stock Car Curva do Café tem registrado acidentes sérios nos últimos anos Rafael, que é primo de Rodrigo Sperafico, vice-campeão da Stock Car, perdeu o controle do carro e acertou o muro da Curva do Café. Em seguida, ele foi atingido em cheio pelo veículo de Renato Russo - o carro de Rafael ficou completamente destruído. O ACIDENTE FATAL A equipe de resgate foi imediatamente acionada para atender Rafael, mas o piloto não resistiu aos ferimentos. Segundo o médico Dino Altiman, que socorreu o paranaense, ele teve morte instantânea por traumatismo craniano. Renato Russo também ficou ferido e foi encaminhado ao hospital - ele teve perda temporária de memória, devido a traumatismo craniano, e traumatismo abdominal. Por causa da tragédia, a corrida encerrada. Foi o acidente mais grave da história da categoria. Russo foi operado no final da tarde e permanece internado. No entanto, ele não corre risco de morte. Ele teve perda temporária de memória. Por causa da tragédia, a corrida encerrada. Foi o acidente mais grave da história da categoria. Atualizado às 20h11