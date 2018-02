Rafael Sperafico será enterrado à tarde em sua cidade natal

O corpo do piloto Rafael Sperafico, morto no domingo após acidente na Curva do Café do Autódromo de Interlagos na etapa de São Paulo da Stock Car Light, será enterrado na tarde desta segunda-feira em Toledo, no Paraná, no Cemitério Municipal, após ser velado desde o início da manhã no salão social da Catedral Cristo Rei. A família Sperafico, com histórico de pelo menos dez pilotos nas competições, está recebendo condolências de todas as partes. O primo, Rodrigo, vice-campeão da temporada 2007 da Stock Car, é um dos presentes ao sepultamento, sendo aguardada a presença de seus companheiros de equipe - como o apresentador de TV, Otávio Mesquita - e outras personalidades do automobilismo brasileiro. Quanto ao local do acidente, a SPTuris, responsável pelo autódromo, realiza nesta segunda-feira a limpeza do local, assim como algumas equipes ainda retiram seus equipamentos. Os detalhes do acidente, como o motivo de Rafael ter perdido o controle do carro, que pode ter sido por quebra ou toque involuntário de um adversário, ainda serão investigados.