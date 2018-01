Rahal descarta falha na morte de Paul Dana O ex-piloto Bobby Rahal, sócio da Rahal-Letterman, negou nesta segunda-feira que uma falha de comunicação teria contruído para o acidente que matou o piloto Paul Dana, domingo, em Homestead, na prova de abertura da temporada da IRL. Levantou-se a hipótese de Dana não ter sido avisado pelo rádio que o carro de Ed Carpenter estava atravessado na pista. ?Não houve problema de comunicação??, garantiu Rahal. O outro piloto envolvido no acidente, o norte-americano Ed Carpenter, recebeu alta nesta segunda-feira do hospital. Segundo os médicos, ele sofreu apenas um ferimento leve no pulmão.