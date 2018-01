Rahal elogia boa corrida de Burti Mais uma bela corrida do brasileiro Luciano Burti, da Jaguar. A opinião é de Bobby Rahal, diretor da equipe. Luciano largou em 15º, enfrentou problemas com o câmbio, que não fixava certas marchas nas reduções, e, com muita constância, terminou em 11º. É a terceira corrida que ele chega ao final. "Nossa estratégia de um pit stop foi boa, mas eu perdia muito tempo com as dificuldades do câmbio." Pela primeira vez este ano Enrique Bernoldi, da Arrows, concluiu um GP. Como nas duas últimas etapas ele também largou na frente do companheiro, Jos Verstappen, reconhecidamente veloz e experiente, a equipe está confiando agora muito no seu trabalho, disse Bernoldi. "Estou contente, ainda tinha uma reserva de energia no final. Aprendi bastante hoje." Ele foi o décimo. A prova de Tarso Marques, da Minardi, terminou na 50ª volta. "Desde a largada havia um desequilíbrio na carga dos freios, que bloqueavam as rodas traseiras", explicou. "A certa altura ficou tão perigoso que resolvi parar." Tarso fará quarta-feira, em Mugello, o primeiro treino da Minardi na temporada.