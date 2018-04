Raikkonen acredita que voltará ao pódio no GP da Europa

VALÊNCIA - O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, se mostrou confiante de que repetir no próximo fim de semana no Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1 o pódio que conseguiu na prova anterior, disputada na Hungria, onde acabou em segundo, atrás do inglês Lewis Hamilton, da McLaren.

O finlandês, campeão do mundo em 2007, fez uma brilhante corrida no circuito de Hungaroring, já que, após partir da sétima posição, conseguiu terminar a prova em segundo, o melhor resultado da Ferrari nesta temporada.

"Espero que tudo vá de acordo com nossos planos e possa voltar a subir ao pódio. É um objetivo muito realista e seria fantástico dar continuidade ao resultado da Hungria", disse Raikkonen, em seu site.

O piloto acha que o circuito de Valência, onde será realizado o GP da Europa, é propício às características dos carros da Ferrari, por isso não descarta lutar pela vitória, se conseguir uma boa classificação no sábado.

O finlandês também desejou muita sorte ao italiano Luca Badoer, piloto de testes da Ferrari que não compete na Fórmula 1 desde 1999 e que substituirá o brasileiro Felipe Massa, enquanto este se recupera do acidente que sofreu na Hungria.

"Luca foi piloto de testes da Ferrari durante muitos anos e, sem dúvida, merece esta oportunidade de competir, portanto, lhe desejo muito sucesso", disse Raikkonen.