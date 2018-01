Raikkonen admite erro no S do Senna O finlandês Kimi Raikkonen admitiu, logo após o treino oficial para o grid de largada do GP Brasil de Fórmula 1, que errou na hora de frear na entrada da curva do S do Senna, o que lhe custou, possivelmente, a pole e o fez ficar apenas na quinta colocação. ?Realmente errei na entrada do S, mas o carro está com problemas de freio desde ontem (sexta-feira). Coincidiu também que naquele lugar a ondulação é maior?, contou o piloto da McLaren. Mais feliz estava o brasileiro Felipe Massa, da Sauber, que conseguiu a oitava posição. ?Ficar entre os 10 primeiros está bom e era essa a minha meta. Agora, vamos tentar melhorar o acerto do carro para a corrida?, disse. Massa se mostrou muito preocupado com a previsão do tempo, que indica grande possibilidade de chuva durante a corrida. ?O difícil aqui é que pode chover a qualquer instante. Tive muita dificuldade no S e na curva 9. Temos que achar um meio termo no acerto do carro?.