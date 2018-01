Raikkonen ainda acredita no título O perseverante Kimi Raikkonen, da McLaren, não se dá por vencido, como são os campeões. ?Eu ainda posso conquistar o título. Havia dito que aqui em Indianápolis seríamos muito velozes e só não ganhei a corrida porque choveu." Depois completou. ?Em Suzuka voltaremos a ser competitivos. Terminar em primeiro é possível e Michael ter algum problema não é impossível." David Coulthard, o companheiro, abandonou com problemas de transmissão na 45ª volta. Michael Schumacher o acusou de tentar colocá-lo para fora na 16ª volta, quando lutavam pelo terceiro lugar. Os dois chegaram a se tocar. Já Juan Pablo Montoya, da Williams, deixou o autódromo empurrando os microfones. ?Deixem-me em paz, por favor", disse aos jornalistas, com a conhecida falta de classe que o acompanha. Ainda na segunda volta, ele tentava recuperar-se da péssima largada, em que caiu de quarto no grid para sétimo, quando na curva 2 colocou sua Williams por dentro para ultrapassar Rubens Barrichello, sexto. A roda dianteira direita da Williams tocou na traseira esquerda da Ferrari, lançando Rubinho na brita. ?Não concordo com a penalização", afirmou o colombiano. Os comissários o impuseram um drive-through. ?O pior é que decidiram pela punição na hora que começou a chover forte, na 22ª volta, o que me obrigou a ficar na pista com pneus slick por mais uma volta." Só na seguinte pôde substituir os pneus para piso molhado. ?Perdi tempo demais, essa foi a razão de ter conseguido apenas o sexto lugar e perder a chance de continuar na luta pelo título." O dia foi desastroso para a Williams porque o rádio de Ralf Schumacher não funcionou e o piloto não entrou para trocar os pneus. Resultado: com slicks na chuva, rodou, bateu e quebrou a suspensão traseira esquerda. No início, Ralf era o segundo colocado e poderia terminar bem a prova. ?Cometemos vários erros hoje", disse o engenheiro-chefe, Sam Michael. Com apenas 3 pontos somados, do sexto lugar de Montoya, a Williams perdeu a liderança entre os construtores. Agora a Ferrari tem 147 pontos diante de 144 do time inglês. Frank Williams lembrou que apesar de seus pilotos não terem mais como serem campeões, o Mundial de Construtores está aberto. Ele dá mais importância a essa competição que a de pilotos.