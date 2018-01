Raikkonen bate forte na Rascasse Com toda certeza não foi essa a temporada que Kimi Raikkonen, a revelação do último Mundial, imaginou para si ao trocar a Sauber pela McLaren. Até agora ele terminou apenas a etapa de abertura do campeonato, na Austrália, quando foi terceiro. Nesta quinta-feira, pela manhã ainda, o finlandês, de 22 anos, bateu forte na curva Rascasse. O impacto foi tão grande que terá de usar o carro reserva neste sábado e domingo.