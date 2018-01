Raikkonen bate recorde em pista da Espanha O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, bateu neste domingo o recorde do circuito de Jerez de la Frontera ao estabelecer no último dia de testes da categoria o tempo de 1:16.125. Ele superou a marca anterior de 1:16.210, do espanhol Pedro de la Rosa, seu companheiro de equipe. Participaram dos testes, além da McLaren, as escuderias Toyota, Williams e BAR. As demais voltam às pistas para realizar testes na próxima terça-feira, com exceção do último dia, em que a Michelin fará testes de pneus para a chuva. Confira os tempos em Jerez de la Frontera: 1) Kimi Raikkonen (McLaren-Mercedes) - 1.16"125 (32 voltas) 2) Marc Gene (Williams) - 1.16"341 (63) 3) Ralf Schumacher (Williams-BMW) - 1.16"769 (86) 4) Pedro de la Rosa (McLaren-Mercedes) - 1.17"240 (118) 5) Ryan Briscoe (Toyota) - 1.18"562 (103) 6) Jenson Button (BAR-Honda) - 1.18"575 (39) 7) Takuma Sato (BAR-Honda) - 1.19"866 (35)