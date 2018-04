Raikkonen bate recorde em Valência O finlandês Kimi Raikkonen, estreante na McLaren, estabeleceu hoje o novo recorde do Circuito Ricardo Torno, em Valência. Ele completou a melhor de suas 94 voltas em 1min12s118, superando em 652 milésimos o tempo de 1min12s770 que seu companheiro de equipe, o escocês David Coulthard, havia obtido em maio do ano passado. Raikkonen encerrou hoje sua fase de testes na pista espanhola. O clima favorável - fez sol durante todo o dia - também contribuiu para a marca alcançada pelo finlandês, no período da manhã. O italiano Giancarlo Fisichella (Jordan) foi o segundo mais rápido, 1min12s828 (106 voltas), seguido pelo colombiano Juan Pablo Montoya (Williams), 1min13s323 (60) e pelo japonês Taruma Sato (Jordan), 1min13s569 (104). Também testaram hoeje BAR, Toyota e Minardi, que voltam à pista amanhã junto com McLaren e Williams. A Jordan encerrou seus testes. Prost - A equipe deve finalmente ter sua situação resolvida na segunda-feira, quando a Justiça francesa irá dar sua posição a respeito de várias propostas feitas por grupos empresariais - "seis ou sete??, segundo dirigentes da Prost - para investir no time. A Prost tem dívidas que ultrapassam os US$ 30 milhões.