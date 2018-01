Raikkonen bate recorde em Valencia O piloto finlandês da McLaren, Kimi Raikkonen, quebrou nesta quinta-feira o recorde do Circuito da Comunidade Valenciana, durante os testes que seis escuderias da Fórmula 1 estão realizando em Valencia, na Espanha. Raikkonen deu 117 voltas e em sua melhor passagem marcou o tempo de 1min.09s.005. O recorde anterior pertencia ao brasileiro Antonio Pizzonia, que em 29 de janeiro do ano passado, com uma Williams, marcou 1min.09s.165. Além do recorde de Raikkonen, os treinos de hoje foram marcados pelos testes do alemão Michael Schumacher, que pela primeira vez foi à pista com o carro que a Ferrari vai usar no início da temporada. Mas a exemplo de Rubens Barrichello na véspera, o heptacampeão não foi bem e marcou apenas o oitavo tempo: na melhor de suas 50 voltas no circuito, Schumacher marcou 1:10.890. Rubinho repetiu o desempenho da quarta-feira e ficou com o 10º lugar (1.11.137). Fernando Alonso, que testou o novo modelo da Renault, foi o quarto. Os treinos continuam nesta sexta para quatro equipes: Ferrari, McLaren, Williams e Toyota vão estar na pista. Veja os tempos desta quinta-feira em Valencia: .1.- Kimi Raikkonen (FIN) McLaren Mercedes 1.09.005 - 117 voltas .2.- Alex Wurz (AUT) McLaren Mercedes 1.09.946 - 134 voltas .3.- Jarno Trulli (FRA) Toyota 1.10.198 - 99 voltas .4.- Fernando Alonso (ESP) Renault F1 1.10.306 - 62 voltas .5.- Takuma Sato (JAP) BAR Honda 1.10.465 - 146 voltas .6.- Nick Heidfeld (ALE) BMW Williams 1.10.499 - 101 voltas .7.- Giancarlo Fisichella (ITA) Renault F1 1.10.507 - 82 voltas .8.- Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1.10.890 - 50 voltas .9.- Mark Webber (AUS) BMW Williams 1.11.118 - 71 voltas 10.- Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1.11.137 - 47 voltas 11.- Jenson Button (ING) BAR Honda 1.11.557 - 115 voltas 12.- Ralf Schumacher (ALE) Toyota 1.11.577 - 47 voltas 13.- Adam Carroll (ING) BAR Honda 1.12.672- 71 voltas