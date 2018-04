Raikkonen celebra 'volta sem erro' e 4.ª posição no grid

BARCELONA - A quarta colocação no grid de largada para o GP da Espanha de Fórmula 1, que acontecerá no domingo, foi de bom tamanho para Kimi Raikkonen. O próprio piloto da Lotus admitiu que o resultado no treino classificatório deste sábado ficou dentro do esperado e comemorou a "volta sem erro" que lhe garantiu o tempo de 1min21s177 e um lugar na segunda fileira do grid.

"Era mais ou menos tudo que poderíamos fazer hoje (sábado). Eu não cometi erros na minha volta mais rápida, então foi basicamente tudo que pudemos tirar do carro. Eu não poderia dizer que foi uma volta perfeita, mas não acho que teríamos conseguido um lugar muito melhor se tivesse sido", comentou.

Raikkonen é o segundo colocado no Mundial, atrás apenas de Sebastian Vettel, mas não é o piloto da Red Bull que ele considera seu principal adversário neste domingo. Para o finlandês, a Mercedes, que conseguiu a dobradinha na primeira fila no treino classificatório - Nico Rosberg foi o primeiro e Lewis Hamilton, o segundo -, é a equipe a ser batida.

"A Mercedes, como já vimos outras vezes, parece estar muito forte no treino classificatório, mas espero que na prova possamos mudar isso. Nossos ajustes para a corrida têm sido muito bons durante o ano, então vamos tentar buscar o pódio. Terei que fazer uma boa largada e depois veremos o que acontece", disse o piloto da Lotus.