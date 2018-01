Raikkonen: chega de ser segundo colocado O piloto que há pouco mais de dois anos gerou uma enorme discussão na Fórmula 1, questionando-se a validade de lhe dar a superlicença, Kimi Raikkonen, da McLaren, terminou sua terceira temporada como vice-campeão do mundo, com apenas dois pontos a menos de Michael Schumacher, 93 a 91. E, aos 23 anos (completará 24 dia sexta-feira), tem ainda mais um ano para quebrar o recorde de juventude de um campeão, pertencente a Emerson Fittipaldi, 25 anos e nove meses. "Em 16 corridas este ano, fui sete vezes o segundo colocado, chega. Agora tenho de ser o primeiro", disse neste domingo, sem esconder a decepção por ter perdido a disputa. "No começo do ano não tinha grande expectativa, mas o trabalho da equipe no carro, tornando-o incrivelmente mais rápido e resistente, me levou a lutar pelo título até a última etapa, não esperei nunca que fosse possível." Sua maneira combativa, fria, indiferente a quase tudo que o cerca fica clara na sua análise do sexto título de Michael Schumacher: "Lógico, ele corre há muito mais tempo que eu." Exatamente 10 temporadas e 11 anos de existência separam os dois pilotos. Kimi estreou na Fórmula 1 em 2001, tendo disputado apenas 23 corridas de carro, todas de Fórmula Renault. Nunca pilotou, por exemplo, um Fórmula 3. A FIA lhe concedeu a superlicença para quatro corridas: "Se ele mostrar-se confiável, não representar risco para os demais, podemos ampliar a validade da superlicença", disse na época o presidente da FIA, Max Mosley. No fim do ano, Ron Dennis, sócio e diretor da McLaren, pagou a Peter Sauber, seu descobridor, US$ 25 milhões para liberá-lo. Os valores são oficiais. Neste domingo Raikkonen classificou-se em segundo no GP do Japão. Precisaria ter vencido e que Schumacher não conquistasse o ponto com o oitavo lugar para ter ficado com o título. "Nos faltou um pouco de sorte. A leve chuva que caiu sábado na tomada de tempo, perto da minha hora de sair para a pista, nos prejudicou (largou em oitavo)." Sobre a corrida, falou: "Com o segundo e terceiro jogos de pneus meu carro, emprestado por David Coulthard, saía de frente, traseira, mesmo assim acelerei tudo, quem sabe Rubens e Michael tivesse problemas, o que não aconteceu." Para ele, não há dúvida: "A McLaren e a Mercedes criaram este ano uma excelente base para podermos ser campeões em 2004." Não há quem não o veja como um campeão, em breve. Veja Galeria de Fotos