Raikkonen competirá pela Citröen no Mundial de Rali

O piloto finlandês Kimi Raikkonen, campeão de Fórmula 1 pela Ferrari em 2007, anunciou nesta sexta-feira que irá mudar para o Mundial de Rali, num acordo de um ano com a Citröen.

A montadora francesa disse que o piloto de 30 anos participará de 12 das 13 etapas do campeonato em 2010 por sua equipe júnior patrocinada pela Red Bull.

"Sempre quis competir em rali, especialmente no campeonato mundial de rali em algum momento na minha carreira", disse Raikkonen. "Esse é um novo, mas excitante desafio". "Por enquanto tenho um ano de contrato e vamos ver como vai ser no futuro". "Estou realmente me preparando para testar e começar o primeiro rali".

Raikkonen, vencedor de 18 corridas, já disse ter planejado tirar um ano de folga da F-1 depois de ser substituído pelo espanhol Fernando Alonso na Ferrari. O finlandês se recusou a assinar com qualquer equipe que não fosse ser competitiva para a categoria.

Sua decisão de ir para os rali acaba com qualquer hipótese de que ele se juntasse à Mercedes como substituto do atual campeão Jenson Button.

Raikkonen já tem experiência em ralis, tendo competido este ano na rodada finlandesa na Fiat depois de ter participado de três eventos fora do campeonato.

O francês Sebastien Loeb da Citröen ganhou os últimos seis títulos de rali e Raikkonen terá um dos carros mais competitivos na C4.