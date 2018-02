Raikkonen consegue 1ª vitória na F1 O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da Mclaren, conseguiu a primeira vitória de sua carreira na Fórmula 1, ao chegar em primeiro lugar no GP da Malásia, disputado na madrugada deste domingo (horário de Brasília) no circuito de Sepang. A segunda colocação ficou com o brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, e o espanhol Fernando Alonso, da Renault, que tinha largado na pole, completou o pódio. Ralf Schumacher, da Williams, ficou em quarto, o italiano Jarno Trulli, também da Renault, chegou na quinta posição e o pentacampeão Michael Schumacher conseguiu apenas um sexto posto. O inglês Jenson Button, da BAR, e o alemão Nick Heidfeld, da Sauber, foram o sétimo e oitavos colocados, respectivamente, fechando o pelotão de pontuação. O início da corrida foi marcado por um acidente generalizado quando Michael Schumacher abalroou a retaguarda de Jarno Trulli, e que acabou envolvendo muitos outros pilotos. Schumacher foi penalizado com uma parada obrigatória nos boxes, mas o maior prejudicado com a confusão toda foi mesmo o colombiano Juan Pablo Montoya (Williams), que teve grandes problemas com seu carro como conseqüência do acidente e acabou passando toda a corrida no pelotão intermediário. Já o escocês David Coulthard, vencedor do GP da Austrália na abertura da temporada, foi forçado a abandonar a prova logo na terceira volta, aparentemente por conta de problemas mecânicos. Confira a classificação final da prova: 1) Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) - 1h32m22s195 2) Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) - a 39s286 3) Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1m04s007 4) Ralf Schumacher (ALE/Williams-BMW) - 1m28s026 5) Jarno Trulli (ITA/Renault) - a 1 volta 6) Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - a 1 volta 7) Jenson Button (GBR/BAR) - a 1 volta 8) Nick Heidfeld (ALE/Sauber) - a 1 volta 9) Heinz-Harald Frentzen (ALE/Sauber) - a 1 volta 10) Ralph Firman (GBR/Jordan) - a 1 volta 11) Cristiano Da Matta (BRA/Toyota) - a 1 volta 12) Juan Pablo Montoya (COL/Williams-BMW) - a 3 voltas 13) Jos Verstappen (HOL/Minardi) - a 4 voltas Os demais pilotos, com o brasileiro Antonio Pizzonia, não conseguiram terminar a prova.