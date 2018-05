Raikkonen destaca evolução da Mercedes e diz que Ferrari dará o troco em Mônaco

A Ferrari largou na frente na atual temporada da Fórmula 1 com duas vitórias. Depois a Red Bull conseguiu subir no degrau mais alto do pódio. Nas duas últimas etapas, no entanto, a Mercedes voltou a mostrar sua força e ficou em primeiro lugar.

Após os dois dias de testes no circuito de Barcelona, o finlandês Kimi Raikkonen falou sobre a rivalidade entre as duas escuderias e a expectativa para o restante da temporada. "Até o GP da Espanha, vínhamos lado a lado, mas nessa última corrida eles pareceram ter uma maior vantagem", disse em entrevista ao site de Fórmula 1.

No Grande Prêmio disputado no último domingo, a Mercedes fez a dobradinha com o inglês Lewis Hamilton em primeiro e o finlandês Valtteri Bottas em segundo. As Ferraris não foram bem. O alemão Sebastian Vettel terminou em quarto e Raikkonen abandonou por problemas elétricos.

"Na corrida não parecia que estava tão ruim como vejo agora. Com certeza eles estavam fortes em Barcelona. Mas acredito que tenha sido mais por conta do circuito que era favorável a eles do que por qualquer outra coisa", explicou.

"De qualquer maneira, temos que melhorar, obviamente, de olho nas próximas corridas. Vamos ver o que vai acontecer". Vettel, seu companheiro de equipe, disse que espera que a Ferrari seja mais competitiva no GP de Monaco, próxima etapa da temporada, marcada para acontecer no dia 25.

Na última temporada, a escuderia italiana conseguiu a dobradinha. "Levamos uma surra justa (na Espanha), mas estamos mudando tantas coisas para Monaco. E mesmo que a gente faça um grande trabalho em Monaco não podemos esquecer o que aconteceu na última semana. Há muito trabalho pela frente", afirmou.

Depois da dobradinha na Espanha, a Mercedes abriu 27 pontos de vantagem sobre a Ferrari no Mundial de Construtores. Já na disputa entre os pilotos, o inglês Lewis Hamilton agora está 17 pontos na frente de Vettel, o segundo colocado.