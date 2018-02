Raikkonen diz que carro da Ferrari é magnífico O piloto finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari), que venceu neste domingo o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, afirmou que a escuderia italiana deu a ele um "carro magnífico" e que foi uma vitória "fantástica". "É muito bom voltar a ganhar, ainda mais com minha nova equipe, que me deu um carro magnífico", afirmou. Raikkonen revelou que a corrida não foi "tão fácil como pareceu de fora", porque pouco antes da largada o rádio pifou e ele não conseguiu se comunicar com a equipe. "Felizmente tínhamos preparado bem a corrida e sabia o que precisava fazer, mas, em alguns momentos, foi difícil". O piloto disse que tentou se adaptar ao circuito em Melbourne e que a vitória foi muito emocionante. "Foi lindo voltar a escutar o hino do meu país no pódio, depois de muito tempo, embora o italiano tenha escutado bastante no ano passado", brincou. Para ele, esta é uma forma "magnífica" de iniciar o campeonato. "Sabemos que temos um carro muito competitivo e agora temos de continuar trabalhando para torná-lo ainda melhor e, sobretudo, confiável".