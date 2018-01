Raikkonen diz que Ferrari ainda pode evoluir O finlandês Kimi Raikkonen disse nesta terça-feira que a Ferrari pode melhorar ainda mais o seu desempenho para as próximas provas da categoria, que acontecerão na Europa. Vencedor do GP da Austrália, o piloto lidera o campeonato com 22 pontos, ao lado de Fernando Alonso e Lewis Hamilton, ambos da McLaren. "Tanto eu quanto Felipe Massa [17] marcamos muitos pontos. No entanto, acredito que nossa marca poderia ser ainda melhor", contou o finlandês, contratado para o lugar do alemão Michael Schumacher. "Não conseguimos tirar o máximo do veículo, mas acredito que teremos novidades em Barcelona [local da próxima prova, no dia 13 de maio]." Sobre sua prova no Bahrein, Raikkonen disse que teve muitas dificuldades, apesar da terceira posição. "Tive uma largada um pouco ruim, em que acabei perdendo uma colocação para Alonso. Felizmente a equipe demonstrou um bom desempenho nos boxes e eu consegui me recuperar. Agora, é descansar e depois fixar a cabeça nos preparativos para a prova espanhola." Para Raikkonen, os pilotos de Ferrari e McLaren possuem o mesmo nível de habilidade, o que deixará a decisão do campeonato embolada até o final. "Não se pode prever o que vai acontecer. Mas essa disputa será muito interessante para os torcedores. Quem deseja sair vitorioso não pode falhar em nada."