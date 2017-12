Raikkonen diz que Ferrari ainda precisa evoluir

O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, afirmou que ainda resta muito trabalho a fazer em Indianápolis após os primeiros treinos livres para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, que acontecerá neste domingo. "Estou razoavelmente contente pelo desempenho da equipe até aqui. Porém, ainda precisamos de um pouco de trabalho para melhorar o carro", disse o finlandês, quarto colocado no mundial de pilotos. A preocupação de Raikkonen é com a McLaren, que voltou a mostrar um rendimento melhor do que a equipe italiana, com o espanhol Fernando Alonso dominando as duas sessões de treinos. Se não conseguir ajustar os carros, a Ferrari verá a rival McLaren abrir uma boa vantagem no Mundial de Construtores. Até o momento, a diferente entre as equipes é de 28 pontos (88 a 60).