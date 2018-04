Raikkonen diz que GP de Mônaco será imprevisível

MONTECARLO - Depois de um início de temporada equilibrado, Kimi Raikkonen evita fazer previsões sobre os favoritos para o GP de Mônaco, no dia 26. Ciente das dificuldades inerentes ao circuito de rua, o finlandês aposta no bom desempenho da Lotus com os atuais pneus da Pirelli e mira uma boa colocação no grid de largada.

"Ultrapassar é quase impossível lá, então você precisa estar na frente se realmente quiser pilotar no circuito", avalia o piloto. "É uma pista apertada, muito sinuosa. Você tem que ser ainda mais preciso e concentrado em cada metro do traçado", ensina o vencedor da prova monegasca em 2005.

Para voltar a vencer no circuito, Raikkonen avisa que vai priorizar o desempenho no treino classificatório, na tentativa de compensar o baixo rendimento que a Lotus vem tendo nestas disputas. "Temos que focar na classificação. Teremos que dar o nosso melhor, mas é claro que todos estarão focados na busca pela pole position. Não será impossível para nós, mas não sabemos ainda como estaremos nos treinos", comenta.