Raikkonen domina testes na Catalunha O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, foi o mais rápido na primeira sessão de testes realizados nesta terça-feira, no circuito da Catalunha, na Espanha. Terceiro colocado no Mundial de Fórmula 1, com 75 pontos, ele estabeleceu o tempo 1:17.118 e superou seu companheiro de equipe, David Coulthard (1:17.147), enquanto o piloto reserva Alexander Wurz fez 1:17.220. Também entraram na pista a Renault, com o piloto Frank Montagny (1:17.785), e a Toyota de Cristiano Da Matta. O brasileiro registrou o tempo de 1:17.867. Jerez de la Frontera - Em busca do hexacampeonato, o piloto alemão Michael Schumacher realizou testes nesta terça-feira visando os GPs dos Estados Unidos e Japão, em Jerez de la Frontera, na Espanha, e embora tenha feito o melhor tempo do circuito, superando as equipes rivais que foram à pista, como Sauber e Toyota, não superou Kimi Raikkonen, da McLaren, que marcou 1:17.118, que treinou na Catalunha. O líder do Campeonato Mundial, com 82 pontos, registrou o tempo 1:19.260, com Nick Heidfeld, da Sauber, com 1:20.214 e Ricardo Zonta (Toyota), com 1:21.105. Nesta quarta-feira, a BAR vai à pista com o piloto de testes Takuma Sato e o inglês Jenson Button.