Raikkonen domina treino classificatório O piloto finlandês Kimi Raikkonen (McLaren) foi o mais rápido no treino pré-classificatório para o GP da Europa, realizado nesta sexta-feira em Nurburgring, na Alemanha. Com o tempo de 1m.29s.989 ele ganhou o direito de largar em último no treino de sábado, quando será definido o grid de largada. O alemão Michael Schumacher (Ferrari) cravou o segundo tempo - 1:30.353 - e o colombiano Juan Pablo Montoya (Williams) foi o terceiro: 1:30.378. O brasileiro Rubens Barrichello (Ferrari) conseguiu o quinto tempo do dia (1:30.842). Antonio Pizzonia (Jaguar) fez 1:57.435 e chegou apenas na 18ª posição, bem atrás de seu companheiro de equipe, o australiano Mark Weber, que fez o 12º tempo. Cristiano Da Matta (Toyota) teve problemas e não conseguiu marcar tempo. O grid será definido nos treinos de oficiais deste sábado, que começam às 9 horas. A corrida será disputada no domingo, também a partir das 9 horas. Veja a classificação dos treinos desta sexta-feira 1 - Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren-Mercedes: 1mi.29s989. 2 - Michael Schumacher (ALE) - Ferrari: 1:30.353. 3 - Juan Pablo Montoya (COL) - Williams: 1:30.378. 4 - Ralf Schumacher (ALE) - Williams: 1:30.522. 5 - Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari: 1:30.842. 6 - David Coulthard (ESC) - McLaren: 1:30.903. 7 - Jarno Trulli (ITA) - Renault: 1:31.143. 8 - Fernando Alonso (ESP) - Renault: 1:31.533. 9 - Giancarlo Fisichella (ITA) - Jordan: 1:32.196. 10 - Heinz-Harald Frentzen (ALE) - Sauber: 1:32.201. 11 - Jenson Button (ING) - BAR: 1:32.479. 12 - Mark Webber (AUS) - Jaguar: 1:35.972. 13 - Nick Heidfeld (ALE) - Germany: 1:52.300. 14 - Ralph Firman (IRL) - Jordan: 1:53.893. 15 - Justin Wilson (ING) - Minardi: 1:54.546. 16 - Jos Verstappen (HOL) - Minardi: 1:55.921. 17 - Olivier Panis (FRA) - Toyota: 1:57.327. 18 - Antonio Pizzonia (BRA) - Jaguar: 1:57.435. 19 - Cristiano Da Matta (BRA) - Toyota: Sem tempo. 20 - Jacques Villeneuve (CAN) - BAR: Sem tempo