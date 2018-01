Raikkonen é mais rápido em treinos na Espanha Acabou o descanso na Fórmula 1. Nesta segunda-feira, as equipes voltaram à pista para participar de uma série de testes para o Grande Prêmio da Espanha, que acontecerá no dia 13 de maio. Com os trabalhos sendo realizados no Circuito da Catalunha, local da próxima prova, o mais rápido do dia foi Kimi Raikkonen, da Ferrari, companheiro do brasileiro Felipe Massa na equipe italiana, que fez 1min21s195. A surpresa do dia foi o japonês Takuma Sato, da Super Aguri, que acabou em segundo, apenas sete décimos atrás. O espanhol Pedro de la Rosa, piloto de testes da McLaren, acabou com o terceiro melhor tempo. Ao final do treino, quem estava comemorando a melhor volta do dia era o alemão Ralf Schumacher, da Toyota, com 1min20s479. Mas, a escuderia e a empresa que cronometram os tempos descobriram que ele errou uma chicane nesta volta e o tempo foi desconsiderado. Com isso, Ralf caiu para a quarta posição. Dos brasileiros que estiveram no asfalto, o melhor foi Rubens Barrichello, que alcançou o sexto tempo do dia. Rubinho tenta ajudar a equipe Honda a melhorar o rendimento do carro, que é um dos mais fracos de todas as escuderias. O outro piloto do País na pista foi Nelsinho Piquet, reserva da Renault, que acabou em sétimo. Nesta terça-feira, as escuderias voltarão a realizar novos testes na Catalunha. As equipes testam inovações no setor aerodinâmico para tentar mais velocidade e equilíbrio - quem se destacou nesse quesito foi a Super Aguri, do japonês Takuma Sato, que mostrou boa evolução ao conquistar o terceiro lugar. Classificação dos treinos desta segunda-feira: 1.º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min21s195 (98 voltas) 2.º Takuma Sato (JAP/Super Aguri) - 1min21s858 (99) 3.º Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1min21s906 (101) 4.º Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min21s983 (92) 5.º Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) - 1min22s114 (74) 6.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min22s655 (132) 7.º Nelsinho Piquet (BRA/Renault) - 1min22s763 (125) 8.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso) - 1min22s771 (56) 9.º David Coulthard (ESC/Red Bull) - 1min22s973 (47) 10.º Adrián Vallés (ESP/Spyker) - 1min23s343 (44) 11.º Giedo Van Der Garde (HOL/Spyker) - 1min23s466 (37) 12.º Kazuki Nakajima (JAP/Williams) - 1min24s248 (43) Atualizado às 16h24