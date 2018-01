Raikkonen e Montoya elogiam novo carro A McLaren colocou seu novo carro na pista pela primeira vez, nesta segunda-feira, no Circuito da Catalunha, em Barcelona (Espanha). O modelo MP4/20 foi testado, a portas fechadas, e recebeu elogios dos pilotos da equipe, o colombiano Juan Pablo Montoya e o finlandês Kimi Raikkonen. "Minhas primeiras impressões foram muito boas. Mas isto é só o começo. Temos muito trabalho pela frente, tanto eu quanto meus companheiros", disse Raikkonen, depois de dar algumas voltas na pista de Barcelona. Ele seguirá com os testes exclusivos, com as portas do circuito fechadas, até quinta-feira, quando será substituído por Montoya. ?Pelo que vi, o carro é inacreditável. Acredito que a McLaren fez um trabalho fantástico com este carro e agora temos que esperar para ver o que vai acontecer", afirmou Montoya, que até a temporada passada estava na Williams. O modelo MP4/20 foi desenvolvido já pensando nas modificações no regulamento da Fórmula 1, em que os motores terão que suportar dois GPs e o jogo de pneus não poderá ser trocado entre o treino de classificação e a corrida. A temporada 2005 começa dia 6 de março, com a etapa da Austrália.