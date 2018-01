Raikkonen é o mais rápido em Jerez O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, foi o mais rápido nos treinos deste sábado em Jerez de la Frontera, na Espanha, no terceiro dia de testes para a temporada de 2003 da Fórmula 1. Em 51 voltas, ele fez a melhor delas em 1m19s774, superando Mark Webber, da Jaguar, e Anthony Davidson, também da McLaren, que ficaram em segundo e terceiro, respectivamente. O brasileiro Antônio Pizzonia também participou do treino, mas teve problemas com sua Jaguar e só conseguiu dar 8 voltas na pista. Com isso, foi o último colocado do dia, com o tempo de 1m25s174. Confira os tempos do dia: 1º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m19s774 (51 voltas) 2º Mark Webber (Jaguar) - 1m20s304 (96) 3º Anthony Davidson (BAR) - 1m20s657 (54) 4º Alexander Wurz (McLaren) - 1m20s905 (79) 5º Ralf Schumacher (Williams) - 1m21s352 (76) 6º Fernando Alonso (Renault) - 1m22s076 (70) 7º Marc Gene (Williams) - 1m22s228 (62) 8º Jenson Button (BAR) - 1m22s652 (72) 9º Sebastien Bourdois (Renault) - 1m23s170 (22) 10º Franck Montagny (Renault) - 1m24s480 (48) 11º Antônio Pizzonia (Jaguar) - 1m25s174 (8)