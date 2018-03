Raikkonen é o mais rápido em Mônaco O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, foi o mais rápido no primeiro treino classificatório para o GP de Mônaco - a sexta etapa do Mundial de F-1 - realizado neste sábado. Raikkonen marcou o tempo de 1min.13s.644 e terminou o dia com larga vantagem sobre Fernando Alonso (Renault), o segundo colocado, que marcou 1min14s125. O australiano Mark Webber (Williams) foi o terceiro, com o tempo de 1:14.584. A diferença conseguida por Raikkonen sobre Alonso e a do espanhol sobre Webber, praticamente assegura aos dois os primeiros postos no grid de largada. A Ferrari, mais uma vez, foi mal. Rubens Barrichello terminou o treino apenas na 10ª posição ( 1min16s142) e Michael Schumacher na 11ª (1min16s186). Felipe Massa (Sauber), foi o 12º, com o tempo de 1:16.218. O grid de largada será definido no início da manhã deste domingo, às 5 horas. A prova começa às 9 horas. Além da flagrante vantagem da McLaren e Renault sobre a Ferrari, o treino deste sábado foi marcado pelo acidente de Ralf Schumacher (Toyota). Em sua volta lançada, Ralf bateu com a roda esquerda contra o guard-rail, perdeu o controle e acabou jogado para o outro lado da pista, quando bateu duas vezes. O Toyota ficou destruído. O treino teve de ser interrompido por 17 minutos para retirada do carro e limpeza da pista. Ralf voltou caminhando para os boxes. Veja os tempos do 1º treino oficial para o GP de Mônaco: 1 Kimi Räikkönen McLaren 1min13s644 2 Fernando Alonso Renault 1min14s125 3 Mark Webber Williams 1min14s584 4 Giancarlo Fisichella Renault 1min14s783 5 Juan Pablo Montoya McLaren 1min14s858 6 Nick Heidfeld Williams 1min15s128 7 Jarno Trulli Toyota 1min15s189 8 David Coulthard Red Bull 1min15s329 9 Jacques Villeneuve Sauber 1min15s921 10 Rubens Barrichello Ferrari 1min16s142 11 Michael Schumacher Ferrari 1min16s186 12 Felipe Massa Sauber 1min16s218 13 Vitantonio Liuzzi Red Bull 1min16s817 14 Patrick Friesacher Minardi 1min18s574 15 Chistijan Albers Minardi 1min19s229 16 Tiago Monteiro Jordan 1min19s408 17 Narain Kathikeyan Jordan 1min19s474 Ralf Schumacher Toyota sem tempo Jenson Button BAR sem tempo Takuma Sato BAR sem tempo