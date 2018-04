Raikkonen é o mais rápido na Bélgica O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren-Mercedes, foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres para o GP da Bélgica. Ele estabeleceu nesta sexta-feira o tempo de 1:44.701, no circuito de Spa-Francorchamps, à frente do inglês Jenson Button, da BAR-Holanda, com 1:45.015, e do alemão Michael Schumacher, da Ferrari, com 1:45.137. Os brasileiros Antonio Pizzonia, da BAR-Williams, e Rubens Barrichello, da Ferrari, ficaram em 7º e 8º, respectivamente. Confira a ordem da segunda sessão de treinos: 1) Kimi Raikkonen (McLaren-Mercedes) - 1:44.701 2) Jenson Button (BAR-Honda) - 1:45.015 3) Michael Schumacher (Ferrari) - 1:45.137 4) Anthony Davidson (BAR-Honda) - 1:45.437 5) Takuma Sato (BAR-Honda) - 1:45.451 6) David Coulthard (McLaren-Mercedes) - 1:45.507 7) Antonio Pizzonia (Williams-BMW) - 1:45.559 8) Rubens Barrichello (Ferrari) - 1:45.625 9) Fernando Alonso (Renault) - 1:45.658 10) Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) - 1:45.678 11) Felipe Massa (Sauber-Petronas) - 1:45.960 12) Giancarlo Fisichella (Sauber-Petronas) - 1:45.978 13) Mark Webber (Jaguar-Cosworth) - 1:46.471 14) Olivier Panis (Toyota) - 1:46.528 15) Ricardo Zonta (Toyota) - 1:46.902 16) Jarno Trulli (Renault) - 1:46.912 17) Bjorn Wirdheim (Jaguar-Cosworth) - 1:47.265 18) Christian Klien (Jaguar-Cosworth) - 1:47.370 19) Ryan Briscoe (Toyota) - 1:47.634 20) Zsolt Baumgartner (Minardi) - 1:48.687 21) Nick Heidfeld (Jordan) - 1:48.803 22) Timo Glock (Jordan) - 1:48.817 23) Giorgio Pantano (Jordan) - 1:48.962 24) Bas Leinders (Minardi) - 1:49.480 25) Gianmaria Bruni (Minardi) - 1:49.742