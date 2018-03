Raikkonen é o mais rápido no 1.º treino para GP de Mônaco

O finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Seu companheiro de equipe, o brasileiro Felipe Massa, ficou na quarta posição. Veja também: Hamilton reage e McLaren mostra que briga pela pole Raikkonen fez sua melhor volta em 1min25s948, 268 milésimos a mais que o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, que ficou em segundo. Massa cravou 1min16s292 para ficar com a quarta posição geral. Ele foi o melhor brasileiro. Rubens Barrichello, da Honda terminou na oitava posição, com 1min17s511, e Nelsinho Piquet, da Renault, ficou em 18º, com 1min18s955. FÓRMULA 1 2008 - GRANDE PRÊMIO DE MÔNACO TREINOS LIVRES - PRIMEIRA SESSÃO 1.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min15s948 (26 voltas) 2.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min16s216 (27) 3.º - Heikki Kovalainen (FIN/McLaren), 1min16s248 (28) 4.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min16s292 (26) 5.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), 1min16s653 (27) 6.º - Robert Kubica (POL/BMW-Sauber), 1min16s834 (23) 7.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 1min17s498 (25) 8.º - Rubens Barrichello (BRA/Honda), 1min17s511 (26) 9.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min17s798 (23) 10.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Force India), 1min17s835 (26) 11.º - Timo Glock (ALE/Toyota), 1min17s942 (26) 12.º - Jenson Button (ING/Honda), 1min18s153 (26) 13.º - Sebastien Bourdais (FRA/Toro Rosso), 1min18s245 (30) 14.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW-Sauber), 1min18s263 (13) 15.º - Kazuki Nakajima (JAP/Williams), 1min18s274 (28) 16.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min18s360 (16) 17.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min18s360 (25) 18.º - Nelsinho Piquet (BRA/Renault), 1min18s955 (32) 19.º - Sebastian Vettel (ALE/Toro Rosso), 1min19s176 (35) 20.º - David Coulthard (ESC/Red Bull), sem tempo (3)