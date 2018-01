Raikkonen é o mais rápido no 2.º treino O finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, conseguiu o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres deste sábado para o GP Brasil de Fórmula 1. Com 1min11s929, em 11 voltas realizadas, Raikkonen ficou logo à frente do espanhol Fernando Alonso, seu rival direto na luta pelo título. O piloto da Renault cravou 1min12s110 em 13 voltas. O terceiro colocado desta sessão foi o britânico Jenson Button, da BAR-Honda, que fez o tempo de 1min12s148. Rubens Barrichello, da Ferrari, foi o sexto; seu companheiro de equipe, o alemão Michael Schumacher foi o sétimo; Antônio Pizzonia, da Williams, ficou em nono; e Felipe Massa, da Sauber, conseguiu a 10.ª posição. Confira como ficaram os tempos da segunda sessão de treinos livres: 1.º - Kimi Raikkonen (FIN) - 1min11s929 2.º - Fernando Alonso (ESP) - 1min12s110 3.º - Jenson Button (GBR) - 1min12s148 4.º - Giancarlo Fisichella (ITA) - 1min12s158 5.º - Juan Pablo Montoya (COL) - 1min12s292 6.º - Rubens Barrichello (BRA) - 1min12s382 7.º - Michael Schumacher (ALE) - 1min12s453 8.º - Ralf Schumacher (ALE) - 1min12s509 9.º - Antonio Pizzonia (BRA) - 1min12s752 10.º - Felipe Massa (BRA) - 1min12s799 11.º - Christian Klien (AUT) - 1min12s811 12.º - David Coulthard (GBR) - 1min13s199 13.º - Jarno Trulli (ITA) - 1min13s222 14.º - Narain Karthikeyan (IND) - 1min13s242 15.º - Tiago Monteiro (POR) - 1min13s305 16.º - Jacques Villeneuve (CAN) - 1min13s508 17.º - Takuma Sato (JAP) - 1min13s817 18.º - Christijan Albers (HOL) - 1min14s012 19.º - Mark Webber (AUS) - 1min14s114 20.º - Robert Doornbos (HOL) - 1min14s595