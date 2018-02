Raikkonen é o mais rápido nos treinos O finlândes Kimi Raikkonen (McLaren), vice-campeão mundial da atual temporada da Fórmula 1, foi o mais rápido nos dois treinos livres (ambos com tempo bom) para o Grande Prêmio do Japão, nesta sexta-feira. No primeiro treino ele marcou 1min34s253, e no segundo foi ainda mais rápido: 1min33s212. A McLaren dominou as duas sessões livres desta sexta, por sinal, com Juan Pablo Montoya (COL) ficando em segundo em ambas. O campeão Fernando Alonso (Renault), foi terceiro na segunda e quarto na primeira sessão. Já os brasileiros tiveram desempenho regular, com Rubens Barrichello marcando o melhor tempo na segunda sessão, quando ficou em sexto. O treino classificatório que definirá o grid de largada da prova acontece às 2 horas da madrugada desta sexta para o sábado (com TV Globo). A prova será disputada na madrugada de sábado para domingo às 4 horas (também com transmissão da TV). Confira os tempos da primeira sessão de treinos livres desta sexta: 1.º - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren), 6 voltas, 1min34s253; 2.º - Juan Pablo Montoya (COL/McLaren), 6 voltas, 1min34s446; 3.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault), 8 voltas, 1min34s472; 4.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 4 voltas, 1min34s631; 5.º - Mark Webber (AUS/Williams), 12 voltas, 1min34s749; 6.º - Jenson Button (ING/BAR), 6 voltas, 1min35s004; 7.º - David Coulthard (ESC/RedBull), 9 voltas, 1min35s296; 8.º - Takuma Sato, (JAP/BAR), 9 voltas, 1min35s461; 9.º - Felipe Massa (BRA/Sauber), 8 voltas, 1min35s532; 10.º - Antonio Pizzonia (BRA/Williams), 13 voltas, 1min35s675; 11.º - Michael Schumacher (ALE/Ferrari), 10 voltas, 1min25s981; 12.º - Jacques Villeneuve (CAN/Sauber), 8 voltas, 1min35s982; 13.º - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari), 10 voltas, 1min35s994; 14.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 13 voltas, 1min36s100; 15.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota), 10 voltas, 1min36s251; 16.º - Tiago Monteiro (POR/Jordan), 6 voltas, 1min37s555; 17.º - Narain Karthikeyan (IND/Jordan), 10 voltas, 1min37s563; 18.º - Robert Doornbos (HOL/Minardi), 6 voltas, 1min38s072; 19.º - Christijan Albers (HOL/Minardi), 10 voltas, 1min38s697. Não marcou tempo: Christian Klien (AUT/RedBull). Confira os tempos da segunda sessão de treinos livres desta sexta: 1.º - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren), 12 voltas, 1min33s212; 2.º - Juan Pablo Montoya (COL/McLaren), 12 voltas, 1min33s554; 3.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 13 voltas, 1min33s793; 4.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault), 11 voltas, 1min34s392; 5.º - David Coulthard (ESC/RedBull), 14 voltas, 1min34s453; 6.º - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari), 12 voltas, 1min34s535; 7.º - Jenson Button (ING/BAR), 12 voltas, 1min34s729; 8.º - Michael Schumacher (ALE/Ferrari), 11 voltas, 1min34s807; 9.º - Antonio Pizzonia (BRA/Williams), 10 voltas, 1min34s835; 10.º - Mark Webber (AUS/Williams), 8 voltas, 1min35s004; 11.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 13 voltas, 1min35s107; 12.º - Christian Klien (AUS/RedBull), 13 voltas, 1min35s179; 13.º - Takuma Sato (JAP/BAR), 17 voltas, 1min35s280; 14.º - Narain Karthikeyan (IND/Jordan), 3 voltas, 1min35s310; 15.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota), 15 voltas, 1min35s371; 16.º - Tiago Monteiro (POR/Jordan), 8 voltas, 1min35s488; 17.º - Felipe Massa (BRA/Sauber), 13 voltas, 1min35s693; 18.º - Christijan Albers (HOL/Minardi), 15 voltas, 1min36s397; 19.º - Jacques Villeneuve (CAN/Sauber), 11 voltas, 1min36s417; 20.º - Robert Doornbos (HOL/Minardi), 14 voltas, 1min36s558. Obs.: Em negrito os pilotos brasileiros.