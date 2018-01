Raikkonen é o melhor em treino livre Em um dia com clima instável em Silverstone, na Inglaterra, o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, fez o melhor tempo nos treinos desta sexta-feira da Fórmula 1. Na melhor performance em 82 voltas, Raikkonen fez o tempo de 1min16s948. O segundo melhor foi o alemão Ralf Schumacher, da Toyota, com o tempo de 1min18s569. O líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso, ficou apenas com a sétima melhor marca - a sua Renault cravou 1min19s727. O brasileiro Rubens Barrichello, com a Ferrari, ficou com o 11º melhor tempo, com 1min20s148. A próxima corrida da Fórmula 1 acontecerá no Canadá, no próximo dia 12. Veja os melhores tempos do treinamento desta sexta-feira: 1º - Kimi Raikkonen (Finlândia/McLaren) - 1min16s948 2º - Ralf Schumacher (Alemanha/Toyota) - 1min18s569 3º - Jarno Trulli (Itália/Toyota) - 1min18s858 4º - Giancarlo Fisichella (Itália/Renault) - 1min19s123 5º - Juan Pablo Montoya (Colômbia/McLaren) - 1min19s153 6º - Mark Webber (Austrália/Williams) - 1min19s621 7º - Fernando Alonso (Espanha/Renault) - 1min19s727 8º - David Coulthard (Grã Bretanha/Red Bull) - 1min19s926 9º - Nico Rosberg (Finlândia/Williams) - 1min19s945 10º - Christian Klien (Áustria/Red Bull) - 1min20s146 11º - Rubens Barrichello (Brasil/Ferrari) - 1min20s148 12º - Scott Speed (EUA/Red Bull) - 1min23s166