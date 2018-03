Raikkonen é o melhor no segundo dia de testes na França

O finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, foi o mais rápido na segunda sessão de treinos da Fórmula 1 nesta semana no circuito de Paul Ricard, na França. O atual campeão do mundo deu 102 voltas nesta quinta e marcou 1min05s381 na melhor delas. As equipes se preparam ao Grande Prêmio de Mônaco, próxima etapa do Mundial, no dia 25. O segundo colocado foi o também finlandês Heikki Kovalainen, que conseguiu 1min05s471 com sua McLaren, seguido do polonês Robert Kubica, cravando 1min05s905 no seu carro da BMW-Sauber. O brasileiro Nelsinho Piquet, cujo fraco desempenho no início da temporada já preocupa a Renault, foi apenas o oitavo, com uma marca de 1min06s355. CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA: 1.º Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari 1min05s381 102 2.º Heikki Kovalainen (FIN) McLaren 1min05s471 89 3.º Robert Kubica (POL) BMW-Sauber 1min05s905 4.º David Coulthard (ESC) Red Bull 1min06s001 5.º Jenson Button (ING) Honda 1min06s091 6.º Sebastien Bourdais (FRA) Toro Rosso 1min06s125 7.º Jarno Trulli (ITA) Toyota 1min06s205 8.º Nelsinho Piquet (BRA) Renault 1min06s355 9.º Kazuki Nakajima (JAP) Williams 1min07s080 10.º Adrian Sutil (ALE) Force India 1min07s104 11.º Giancarlo Fisichella (ITA) Force India 1min17s123