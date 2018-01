Raikkonen é o pole, com Alonso em 2.º O finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, largará na pole position no Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, que será disputado neste domingo no Circuito Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália. O brasileiro Felipe Massa (da Sauber), que conseguiu o oitavo melhor tempo, vai largar da sétima posição, pois trocou o motor na sexta-feira. Formação do grid de largada (tempos acumulados das duas sessões de classificação): 1.º- Kimi Raikkonen (FIN/McLaren), 2min42s880; 2.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 2min43s441; 3.º - Jenson Button (ING/BAR), 2min44s105; 4.º - Mark Webber (AUS/Williams), 2min44s511; 5.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 2min44s518; 6.º - Takuma Sato (JAP/BAR), 2min44s658; 7.º - Alex Wurz (AUT/McLaren), 2min44s689; 8.º - Nick Heidfeld (ALE/Williams), 2min45s196; 9.º - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari), 2min45s243; 10.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota), 2min45s416; 11.º - Jacques Villeneuve (CAN/Sauber), 2min46s259; 12.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault), 2min46s710; 13.º - Michael Schumacher (ALE/Ferrari), 2min47s244; 14.º - David Coulthard (ESC/Red Bull), 2min48s070; 15.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Red Bull), 2min48s155; 16.º - Narain Karthikeyan (IND/Jordan), 2min52s099; 17.º - Felipe Massa (BRA/Sauber), 2min44s930; 18.º - Tiago Monteiro (POR/Jordan), 2min54s25; 19.º - Patrick Friesacher (AUT/Minardi), 2min57s048; 20.º - Christijan Albers (HOL/Minardi), sem tempo. Em negrito os pilotos brasileiros.