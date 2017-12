Raikkonen é pole no GP da Turquia O finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, vai largar na frente no Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1, que está sendo disputado no Circuito de Istambul Otodrom. Neste sábado, com tempo bom (cerca de 30º C de temperatura ambiente), o piloto reforçou o bom desempenho do final de semana e garantiu a pole position com 1min26s797. Ele ficou na frente da dupla de pilotos da Renault: Giancarlo Fisichella, atrás por apenas 0s242. O líder do campeonato de pilotos, Fernando Alonso, larga em terceiro, tendo ficado a 0s253 atrás. Fechando a segunda fila, outra McLaren, com Juan Pablo Montoya. O desempenho dos brasileiros foi razoável. Felipe Massa (Sauber) é o oitavo e Rubens Barrichello (Ferrari) é apenas o décimo primeiro. Muitos pilotos reclamaram da sujeira da pista e vários tiveram problemas, como o heptacampeão Michael Schumacher, que rodou e abortou a volta. Outros três pilotos tiveram problemas. Robert Doornbos foi o terceiro a entrar na pista, mas teve que abortar a volta por problemas no carro. Já Jacques Villeneuve errou numa curva, perdeu o controle, rodou e teve que abandonar a volta. Narain Karthikeyan sequer foi tentar marcar tempo. Todos largarão dos boxes. Já Takuma Sato (BAR) atrapalhou Mark Webber (Williams) por voltar mais lento para os boxes após sua tomada de tempo e pode sofrer alguma punição pela direção da prova turca. A largada da corrida será neste domingo, às 9 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Globo. Confira as posições de largada após o treino classificatório: 1.º - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren), 1min26s797; 2.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault), 1min27s039; 3.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 1min27s050; 4.º - Juan Pablo Montoya (ESC/McLaren), 1min27s352; 5.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min27s501; 6.º - Nick Heidfeld (ALE/Williams), 1min27s929; 7.º - Mark Webber (AUS/Williams), 1min27s944; 8.º - Felipe Massa (BRA/Sauber), 1min28s419; 9.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyta), 1min28s594; 10.º - Christian Klien (AUT/Red Bull), 1min28s963; 11.º - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari), 1min29s369; 12.º - David Coulthard (ESC/Red Bull), 1min29s764; 13.º - Jenson Button (ING/BAR), 1min30s063; 14.º - Takuma Sato (JAP/BAR), 1min30s175; 15.º - Tiago Monteiro (POR/Jordan), 1min30s710; 16.º - Christijan Albers (HOL/Minardi), 1min32s183; 17.º - Michael Schumacher (ALE/Ferrari), Sem tempo; 18.º - Jacques Villeneuve (CAN/Sauber), Sem tempo; 19.º - Robert Doornbos (HOL/Minardi), Sem tempo; 20.º - Narain Karthikeyan (IND/Jordan), Sem tempo. Em negrito os pilotos brasileiros.