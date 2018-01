Raikkonen é pole position no GP dos EUA As chances de Michael Schumacher, da Ferrari, definir já neste domingo, no GP dos EUA, a conquista do seu sexto título mundial diminuíram com o resultado deste sábado do treino de classificação. A ordem dos três candidatos a serem campeões no grid acabou invertida em relação à colocação no campeonato: Kimi Raikkonen, da McLaren, terceiro com 75 pontos, é o pole position no circuito de Indianápolis, resultado que ele próprio não esperava, Juan Pablo Montoya, Williams, segundo no Mundial com 79, sai na quarta colocação, e Schumacher, o líder com 82 pontos, ficou apenas com o sétimo tempo. ?Não estava contente com o comportamento do carro no treino da manhã e me surpreendi com ele na volta lançada, muito boa. Essa pole position (segunda na carreira) veio na melhor hora possível", falou Raikkonen. ?Todos diziam que a luta pelo título seria entre Schumacher e Montoya, mas estou mostrando que eu também posso ser campeão." Sua estratégia é explícita. "Não tenho nada a perder. Vou correr para ganhar." Montoya frustou impressionante número de ruidosos colombianos que viajou para Indianápolis acompanhar o ídolo. Havia muitas bandeiras da Colombia nas arquibancadas. ?Minha Williams saía muito de traseira no setor 2 (o mais sinuoso), perdi uns três décimos, mas para a corrida nosso carro é muito bom." A impressão geral é de que Montoya retirou um pouco da carga aerodinâmica do aerofólio traseiro para obter maior velocidade na reta, o que pode ser importante na prova para ultrapassar os adversários, embora comprometesse sua velocidade nos trechos de curva. Foi dele a maior velocidade na reta, 350,3 km/h, e apenas a sétima melhor marca no setor 2, com 29 segundos e 741 milésimos. Apenas a vitória ou a segunda colocação, e ainda assim dependendo do que fizerem Montoya e Raikkonen, dão o sexto título a Schumacher. A corrida é longa, 73 voltas. Mas as possibilidades de o campeonato acabar neste domingo estão menores. ?Não sabemos o que fez meu carro escorregar tanto na classificação. Meu principal adversário sairá em quarto, apenas três posições na minha frente", falou. ?Será interessante ver a estratégia dos dois concorrentes e como é largar em sétimo numa pista onde é possível ultrapassar." O diretor-técnico da Ferrari, Ross Brawn, questionou a pole de Raikkonen. ?Não sei se a alegria dele neste sábado será a mesma de domingo", declarou, dando a entender que a sua McLaren está mais leve, com menos gasolina. Papel importante na definição da prova terão os companheiros de equipe de Schumacher, Montoya e Raikkonen. Dos três, Rubens Barrichello é o que mais pode ajudar. Rubinho conquistou bom segundo tempo. ?Nossa estratégia é bem semelhante", contou, para dizer que o resultado não é obra de estar mais leve. "Ajudar Michael? Como já disse, trabalho para o grupo Ferrari. A melhor maneira de colaborar pode ser vencer a corrida, ultrapassar Kimi." Ralf Schumacher, da Williams, é o quinto no grid, enquanto David Coulthard, McLaren, oitavo. O sistema de largada da McLaren costuma ser mais eficiente que o da Ferrari, abrindo a possibilidade de Coulthard ultrapassar Schumacher, uma posição à sua frente, e tornando a tarefa do alemão ainda mais difícil. A surpresa do treino foi a má colocação de Jarno Trulli, da Renault, que havia dominado todos os treinos até então. O italiano bateu no final do treino livre da manhã e à tarde só obteve o décimo tempo. Olivier Panis, da Toyota, conseguiu ótimo terceiro tempo, enquanto Cristiano da Matta, seu companheiro, em outra estratégia, o nono. A TV Globo transmite o GP dos EUA ao vivo, neste domingo, a partir das 15 horas. Confira o grid de largada do GP dos EUA: 1) Kimi Raikkonen - McLaren Mercedes - 1:11.670 2) Rubens Barrichello - Ferrari - 1:11.794 3) Olivier Panis - Toyota - 1:11.920 4) Juan Pablo Montoya - Williams BMW - 1:11.948 5) Ralf Schumacher - Williams BMW - 1:12.078 6) Fernando Alonso - Renault - 1:12.087 7) Michael Schumacher - Ferrari - 1:12.194 8) David Coulthard - McLaren Mercedes - 1:12.297 9) Cristiano Da Matta - Toyota - 1:12.326 10) Jarno Trulli - Renault - 1:12.566 11) Jenson Button - BAR Honda - 1:12.695 12) Jacques Villeneuve - BAR Honda - 1:13.050 13) Nick Heidfeld - Sauber Petronas - 1:13.083 14) Mark Webber - Jaguar Cosworth - 1:13.269 15) Heinz Harald Frentzen - Sauber - 1:13.447 16) Justin Wilson - Jaguar Cosworth - 1:13.585 17) Giancarlo Fisichella - Jordan Ford - 1:13.798 18) Ralph Firman - Jordan Ford - 1:14.027 19) Jos Verstappen - Minardi Cosworth - 1:15.360 20) Nicolas Kiesa - Minardi Cosworth - 1:15.644