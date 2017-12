Raikkonen é repreendido por bebedeira A revista finlandesa 7 Päivää publicou nesta terça-feira, em reportagem de capa, que Kimi Raikkonen, piloto finlandês da McLaren, envolveu-se numa série de incidentes numa boate das Ilhas Canárias. "Estava bêbado sim, como mostram as fotos. Não há nada de errado nisso, cada um relaxa como quer", disse o vice-campeão mundial de Fórmula 1 em 2003, para o jornal de seu país Ilta Sanomat. Raikonen também negou que tenha se separado da esposa, a modelo Jenni Dahlmann, com quem se casou em julho, conforme divulga a mesma revista finlandesa. Norbert Haug, diretor da Mercedes, sócia da McLaren, afirmou que chamará a atenção de seu piloto. Testes - Enquanto isso, nesta terça-feira, em Jerez de la Frontera, na Espanha, apenas a Williams treinou, com Mark Webber, que fez 1m19s036 (84 voltas), e Antonio Pizzonia, com 1m19s057 (70). Nesta quarta-feira, BAR, Sauber, Red Bull, Jordan e Toyota se juntam à Williams. E na quinta, será a vez de Ferrari e McLaren. Aniversário - Michael Schumacher só voltará ao trabalho em janeiro. Nesta terça-feira, no entanto, elogiou a entidade em que é um dos diretores, a associação dos pilotos (GPDA), que completou 10 anos. "A GPDA já ajudou a salvar muitas vidas", afirmou o alemão da Ferrari. Novidade - Os brasileiros Nelsinho Piquet e Xandinho Negrão serão os pilotos da nova equipe, Hitech Piquet Sports, na GP2, categoria que substituirá a Fórmula 3000 em 2005.