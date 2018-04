Raikkonen está 'muito feliz' com pódio no GP da Europa de F-1

VALÊNCIA - O finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, disse ter ficado "muito feliz" com o terceiro lugar no Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1, disputado neste domingo na cidade espanhola de Valência. "Desde sexta-feira vimos que o carro era muito competitivo e pensávamos que havia chance de lutar pelo pódio mesmo tendo andado com pouca gasolina no treino classificatório", afirmou Raikkonen.

O finlandês apontou a boa largada como decisiva para o resultado no circuito de rua de Valência. Ele espera um resultado ainda melhor no GP da Bélgica de F-1, semana que vem no circuito de Spa-Francorchamps.

"É uma pista que me agrada muito, mas devemos esperar os testes de sexta-feira para saber se seremos competitivos. Ainda assim, devemos fazer de tudo para manter o terceiro lugar no Mundial de Construtores", disse o companheiro de equipe do brasileiro Felipe Massa, que se recupera de um acidente sofrido na Hungria.