Raikkonen estabelece nova marca em Valência O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, estabeleceu nesta quinta-feira o novo recorde do circuito de Cheste, em Valência, ao registrar o tempo de 1:08.995, em 69 voltas, melhorando em quase um décimo de segundo a marca de Juan Pablo Montoya, da Williams (1:09.103), obtida nos testes de quinta-feira. Em segundo ficou o australiano Mark Webber, da Jaguar, com 1:09.096, seguido do alemão Ralf Schumacher, da Williams, com 1:09.406. Os brasileiros Ricardo Zonta e Cristiano Da Matta (Toyota) também participaram dos treinos e ficaram com o 8º e o 10º tempo, respectivamente. Confira os tempos dos testes em Valência: 1) Kimi Raikkonen (McLaren-Mercedes) - 1:08.995 2) Mark Webber (Jaguar) - 1:09.096 3) Ralf Schumacher (Williams-BMW) - 1:09.406 4) Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) - 1:09.436 5) David Coulthard (McLaren-Mercedes) - 1:09.493 6) Takuma Sato (BAR-Honda) - 1:09.615 7) Jenson Button (BAR-Honda) - 1:09.706 8) Ricardo Zonta (Toyota) - 1:10.092 9) Anthony Davidson (BAR-Honda) - 1:10.292 10) Cristiano Da Matta (Toyota) - 1:10.733 11) Christian Klien (Jaguar) - 1:11.323