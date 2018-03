Raikkonen faz a pole no GP da Espanha O finlandês Kimi Raikkonen (McLaren-Mercedes) e o australiano Mark Webber (Williams-BMW) ocuparão a primeira fila do grid de largada do GP da Espanha de Fórmula 1. O líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso, da Renault, ficou com o terceiro lugar. O brasileiro Rubens Barrichello (Ferrari) e o alemão Nick Heidfeld (Williams-BMW) não participaram da segunda sessão de classificação, pois mudaram o motor de seus carros e vão largar na última fila. Felipe Massa, da Sauber, vai largar na 10ª posição. Assim ficou definido o grid: 1. Kimi Raikkonen (FIN) McLaren MP4/20 Mercedes 2:31.421 2. Mark Webber (AUS) Williams FW27 BMW 2:31.668 3. Fernando Alonso (ESP) Renault R25 2:31.691 4. Ralf Schumacher (ALE) Toyota TF105 2:31.917 5. Jarno Trulli (ITA) Toyota TF105 2:31.995 6. Giancarlo Fisichella (ITA) Renault R25 2:32.830 7. Juan Pablo Montoya (COL) McLaren MP4/20 Mercedes 2:33.472 8. Michael Schumacher (ALE) Ferrari F2004M 2:33.551 9. David Coulthard (GBR) Red Bull Racing RB1 Cosworth 2:34.168 10. Felipe Massa (BRA) Sauber C24 Petronas 2:34.224 11. Vitantonio Liuzzi (ITA) Red Bull Racing Cosworth 2:35.302 12. Jacques Villeneuve (CAN) Sauber C24 Petronas 2:36.480 13. Narain Karthikeyan (IND) Jordan Toyota 2:39.268 14. Tiago Monteiro (POR) Jordan Toyota 2:39.943 15. Christijan Albers (HOL) Minardi PS04 Cosworth 2:41.141 16. Patrick Friesacher (AUT) Minardi PS04 Cosworth 2:42.759 17. Nick Heidfeld (ALE) Williams FW27 BMW 1:15.038 18. Rubens Barrichllo (BRA) Ferrari F2004M 1:15.746