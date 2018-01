Raikkonen faz a volta mais rápida do ano em Valência O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, finalizou a pré-temporada de testes nesta quarta-feira. Ele, inclusive, marcou a volta mais rápida de todo o período de treinamentos da Fórmula 1 realizados neste ano no Circuito da Comunidade Valenciana Ricardo Torno, em Valência, na Espanha. Raikkonen marcou o tempo de 1m09s423, na melhor de suas 120 voltas. Em segundo lugar ficou o seu companheiro de McLaren, o espanhol Pedro de la Rosa, que cravou 1m09s852. Já a Toyota teve problemas e os motores dos carros do alemão Ralf Schumacher e do italiano Jarno Trulli explodiram. Este foi o último dia de treinos para McLaren e Williams antes do primeiro Grande Prêmio da temporada 2006 da Fórmula 1, que acontecerá no Bahrein, no dia 12 de março. Veja a classificação dos treinos na Espanha: 1.º Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) - 1m09s423 (120 voltas) 2.º Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1m09s852 (115) 3.º Anthony Davidson (ING/Honda) - 1m10s301 (143) 4.º David Coulthard (ING/Red Bull) - 1m11s078 (76) 5.º Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1m11s129 (59) 6.º Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1m12s159 (80) 7.º Alex Wurz (AUT/Williams) - 1m12s257 (70)