Raikkonen: ´foi como segurar o 0 a 0 no futebol´ Dois dias após a conquista do terceiro lugar no Grande Prêmio da Malásia, o piloto finlandês Kimi Raikkonen reforça a decepção com a impossibilidade de brigar pela vitória na corrida devido aos problemas com a refrigeração no motor de sua Ferrari. Ele usa uma metáfora para explicar a situação: "foi como jogar futebol pensando somente em segurar um empate por 0 a 0". "Eu sempre quero lutar pela vitória. Por isso me senti um pouco decepcionado e vazio por dentro por ter de correr somente pensando em chegar no final", reforça. A decepção de Raikkonen foi ainda maior por ter visto a rival McLaren, do bicampeão mundial Fernando Alonso, ter sido a vencedora da corrida e com o espanhol assumindo o primeiro lugar na classificação do Mundial de Pilotos, com 18 pontos contra 16. O finlandês troca a lamentação pelo otimismo quando avalia na próxima corrida, o GP do Bahrein, neste domingo (largada às 8h30 de Brasília). "Teremos um motor novo e isto me deixa muito otimista. Quando tivermos de um conjunto trabalhando 100% por cento voltaremos a ter a mesma velocidade que em Melbourne". Só a previsão sobre seu resultado é que ele não arrisca. "Nunca se sabe o que pode acontecer em um fim de semana. A Fórmula 1 muda muito rapidamente e durante uma corrida podem acontecer diversas coisas. Só espero estar melhor do que na semana passada."