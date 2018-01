Raikkonen já muda os hábitos na Finlândia Essa história de povo frio tem limite. Na realidade, pode até mesmo ser, mas só até a hora em que surge alguém com quem boa parte da população se identifique. A transferência do telespectador para dentro do carro de Fórmula 1 de seu ídolo é capaz de verdadeiras proezas. ?Minha mãe tem 83 anos e nunca a vi interessar-se por esporte. Outro dia, a surpreendi discutindo com outra senhora, no telefone, a vitória de Kimi Raikkonen, a primeira na Ferrari, na Austrália?, contou o jornalista finlandês Heikki Kulta, do diário Turun Sanomat. Não é apenas a dona Kerttu Kulta que passou a se interessar, de repente, pela Fórmula 1 na Finlândia. Tanto que, Bernie Ecclestone, o promotor do Mundial, triplicou o valor dos direitos de transmissão de TV cobrados no país depois da transferência de Raikkonen da McLaren para a Ferrari, nesta temporada, e a iminência de vê-lo disputar o título. A proprietária dos direitos de transmissão para TV finlandesa é a mesma, a MTV, que aceitou a nova condição imposta pelo dirigente inglês de 77 anos: US$ 26 milhões por três anos de contrato. Mas não sem mudar radicalmente a forma de comercializar seu belo produto: Raikkonen na Ferrari, ao vivo. ?Quem desejar assistir às corridas deve adquirir a assinatura do canal a cabo criado especialmente para esse fim, o MTV 3 Max, ao preço de 10 euros por mês ou 100 euros por ano?, explicou Heikki Kulta. ?Na realidade, a MTV, televisão aberta, continua passando as imagens da prova, mas apenas depois de três horas de encerrada?, revelou Erkki Mustakari, da emissora de TV finlandesa. ?E mesmo assim, a audiência da etapa de Melbourne foi de mais de 800 mil espectadores, num país de pouco menos de 5 milhões de habitantes?, lembrou Kulta. No sábado, milhares de finlandeses acordarão mais cedo para acompanhar, a partir das 8 horas local, a transmissão da sessão de classificação para o grid do GP da Malásia. Entre eles, com certeza estará a dona Kerttu. E se Raikkonen for o pole position então, milhões irão ligar a TV para acompanhar a corrida de domingo.