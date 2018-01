Raikkonen lança desafio a Schumacher O piloto Kimi Raikkonen (McLaren) decidiu colocar fogo no Mundial de Fórmula 1. Em entrevista publicada nesta quarta-feira pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o finlandês disse que é um piloto ?mais forte? que o pentacampeão mundial, Michael Schumacher e que não tem dúvidas de que superaria o alemão, se os dois corressem com máquinas iguais. ?Não acredito que Schumacher possa fazer um tempo que eu não tenha condições de bater?, disse Raikkonen, que venceu o GP da Malásia, e lidera o campeonato, com 16 pontos. ?Eu estou convencido de que Schumacher não é superior a mim. Eu o respeito muito porque já ganhou 5 mundiais, e tenho certeza que vai querer continuar ganhando?, disse. O finlandês garante não estar sentindo nenhum pressão extra, para o GP do Brasil. ?Ainda faltam 14 provas e não é o caso de começar a fazer as contas. Apenas estou seguro de que em Interlagos também iremos bem?.