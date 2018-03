Raikkonen não lamenta terceiro lugar no GP da Turquia

Kimi Raikkonen, da Ferrari, não achou que o terceiro lugar no Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1 tenha sido tão ruim. O finlandês acabou atrás do brasileiro Felipe Massa, seu companheiro de equipe, e do inglês Lewis Hamilton, da McLaren. "Foi um fim de semana difícil para mim, mas seis pontos certamente são melhores do que nenhum" disse Raikkonen, que ainda é líder do mundial, com sete pontos de vantagem para Massa e Hamilton, os vice-líderes. Veja também: Classificação - Pilotos e construtores Massa vence pela terceira vez seguida o GP da Turquia A terceira vitória de Massa no GP da Turquia Barrichello: 257 GPs e 15 anos de história Sobre o incidente na largada entre ele e seu compatriota Heikki Kovalainen, da McLaren, Raikkonen comentou: "Na largada me emparelhei com Heikki, mas depois ele freou e eu também tive que fazê-lo para evitar a colisão. Toquei nele e isso foi suficiente para danificar a lateral do aerofólio dianteiro. Não foi um problema grave, mas também não me ajudou em nada". O atual campeão mundial da principal categoria do automobilismo ainda explicou que o primeiro jogo de pneus macios funcionou muito bem, mas o segundo nem tanto. "Talvez (aquele) fosse o momento de trocar para os duros, mas isso é muito fácil de falar agora." Raikkonen disse que, depois da sessão de classificação, sabia que a corrida seria difícil. Mas o piloto já pensa na próxima etapa. "Agora temos de nos preparar melhor para o GP de Mônaco, onde tivemos dificuldades no ano passado".