Raikkonen nega contrato com a Ferrari Kimi Raikkonen classificou nesta quinta-feira, em Suzuka, como ?boato antigo?, a notícia publicada pela revista inglesa Autosport de que ele já assinou contrato para correr na Ferrari a partir de 2006. ?São rumores que regularmente se repetem. A realidade é que tenho compromisso com a McLaren ano que vem, acredito que teremos outro grande carro, não vejo motivos para sair. Depois, veremos o que pode acontecer?, afirmou o finlandês. Nesta sexta, a partir da 1 hora, será disputada a sessão que irá definir o grid do GP do Japão, penúltima etapa do Mundial, com transmissão ao vivo pela TV Globo. Na última madrugada foram realizados os primeiros treinos livres. Todo mundo queria saber do vice-campeão do mundo se era verdade que se transferiria para a Ferrari. Se confirmada a informação, responderia também se Michael Schumacher vai mesmo se aposentar no fim da próxima temporada, quando termina seu contrato com a Ferrari. Tanto Raikkonen, nesta quinta, quanto Jean Todt, diretor geral do time italiano, semana passada, negaram a notícia. Raikkonen comentou, ainda, não estar tão ressentido com a perda do título para Fernando Alonso, da Renault, no GP do Brasil, dia 25. ?Sofri mais em 2003. Este ano sabíamos que seria muito difícil alcançar a Renault. Quando vencíamos, eles terminavam logo atrás.? No campeonato de 2003, Raikkonen e Schumacher se apresentaram no GP do Japão, último do calendário, com chances de conquistar o título. Raikkonen recebeu a bandeirada em segundo, 11 segundos atrás do vencedor, Rubens Barrichello, da Ferrari, enquanto Schumacher disputou péssima corrida e ficou apenas em 8.º. No fim, o alemão da Ferrari somou 93 pontos diante de 91 de Raikkonen. ?Cheguei muito mais perto de ser campeão que este ano?, afirmou o piloto da McLaren. Já o mais jovem campeão do mundo da história, Alonso, saiu em defesa de Schumacher em Suzuka: ?Ele só não venceu corridas, este ano, como sempre faz, porque o pacote técnico da Ferrari não é competitivo. Schumacher é o mesmo piloto, não mudou nada. Eu o vejo como favorito para 2006.? Definido o Mundial de Pilotos, Alonso disse, nesta quinta, que seu foco está na vitória no campeonato de construtores. A McLaren ultrapassou a Renault com a dobradinha no GP do Brasil. O time inglês que tem a Mercedes como sócia soma, depois de 17 etapas, 164 pontos, diante de 162 da Renault. Para a McLaren fechar o campeonato em Suzuka necessita ampliar a diferença que tem para a Renault de 2 para 18 pontos. O vencedor recebe 10 pontos e o segundo colocado, 8.