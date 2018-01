Raikkonen o mais rápido no 3º treino O finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, fez o melhor tempo (1min48s125) no terceira sessão de treinos livres para o GP da Bélgica, 16ª etapa da temporada 2005 da F-1, que será realizado domingo. Raikkonen superou em 391 milésimos seu companheiro de equipe, o colombiano Juan Pablo Montoya. O espanhol Fernando Alonso (Renault), líder do mundial, obteve o quarto melhor tempo (1min49s286). A partir das 8 horas, a TV Globo transmite neste sábado a sessão que definirá o grid.